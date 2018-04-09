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    Озвучены мотивы водителя грузовика, наехавшего на людей в Германии

    Тема:

    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (11)

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    Официальный представитель прокуратуры Мюнстера Мартин Боценхардт сообщил со ссылкой на следственные органы, что "48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство".
    На месте наезда грузовика на толпу людей в немецком Мюнстере
    twitter.com/GElvidge821860

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Совершивший наезд на людей в немецком Мюнстере водитель грузовика хотел покончить жизнь самоубийством, заявил в официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт.

    Место происшествия в Мюнстере
    @thedaniel3009
    Смертельный наезд грузовика на толпу в Германии. Кадры с места ЧП

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    "По имеющимся до сих пор данным экспертиз и оценкам документов, следов и заявлений, следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", — сказал он.

    Малолитражный грузовик наехал на посетителей уличного кафе Kiepenkerl в субботу около 15:30 по местному времени (16:30 по киевскому времени). ЧП произошло в историческом центре города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Погибли два человека, 20 получили ранения, водитель покончил с собой.

    Таблоид Bild сообщил, что наезд совершил психически нездоровый 48-летний гражданин ФРГ, ранее не имевший судимостей. До этого мужчина уже пытался совершить суицид. Грузовик был зарегистрирован на его имя.

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