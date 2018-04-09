Озвучены мотивы водителя грузовика, наехавшего на людей в Германии

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Совершивший наезд на людей в немецком Мюнстере водитель грузовика хотел покончить жизнь самоубийством, заявил в официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт.

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"По имеющимся до сих пор данным экспертиз и оценкам документов, следов и заявлений, следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", — сказал он.

Малолитражный грузовик наехал на посетителей уличного кафе Kiepenkerl в субботу около 15:30 по местному времени (16:30 по киевскому времени). ЧП произошло в историческом центре города Мюнстер в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Погибли два человека, 20 получили ранения, водитель покончил с собой.

Таблоид Bild сообщил, что наезд совершил психически нездоровый 48-летний гражданин ФРГ, ранее не имевший судимостей. До этого мужчина уже пытался совершить суицид. Грузовик был зарегистрирован на его имя.