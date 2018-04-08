У совершившего наезд в Мюнстере найден автомат Калашникова - СМИ

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. При обысках в квартире мужчины, совершившего наезд в Мюнстере, найден автомат Калашникова, пишет издание Bild.

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Отмечается, что правоохранителям предстоит выяснить, в рабочем ли автомат состоянии. Кроме того в квартире также находились взрывоопасные вещества.

По информации журнала Spiegel, личность атаковавшего была известна полиции, он был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека, в том числе водитель, погибли, 20 пострадали.

В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили, что за рулем автомобиля находился гражданин Германии. Таблоид Bild ранее сообщил, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей. Мужчина ранее пытался покончить с собой. Грузовик, на котором он совершил наезд, зарегистрирован на его имя. После происшествия предполагаемый виновник покончил с собой.