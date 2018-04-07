наверх
07.04.201821:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    В мире

    СМИ рассказали о водителе, наехавшем на людей в Германии

    Тема:

    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (6)

    (обновлено: )41
    Полицейский спецназ готовится к штурму дома водителя грузовика, протаранившего вечером в субботу людей в Мюнстере на западе Германии, сообщают СМИ.
    Место происшествия в Мюнстере
    @Konservativ83

    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии
    "Россия Сегодня" / канал Ruptly в YouTube
    Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии
    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

    Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Предполагалось, что речь может идти о теракте.

    "Нападавшим был немец с психическими отклонениями… Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", — пишет газета.

    Издание уточняет, что это мужчина 1969 года рождения.

    Полицейский спецназ готовится к штурму дома водителя грузовика, протаранившего вечером в субботу людей в Мюнстере на западе Германии, сообщил в субботу таблоид Bild.

    "Спепцподразделение намерено штурмовать дом", — говорится в сообщении газеты.

    Bild пишет, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей, в настоящее время полиция проводит обыск в его квартире, ищут взрывчатку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП