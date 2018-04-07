СМИ рассказали о водителе, наехавшем на людей в Германии

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Предполагалось, что речь может идти о теракте.
"Нападавшим был немец с психическими отклонениями… Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", — пишет газета.
Издание уточняет, что это мужчина 1969 года рождения.
Полицейский спецназ готовится к штурму дома водителя грузовика, протаранившего вечером в субботу людей в Мюнстере на западе Германии, сообщил в субботу таблоид Bild.
"Спепцподразделение намерено штурмовать дом", — говорится в сообщении газеты.
Bild пишет, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей, в настоящее время полиция проводит обыск в его квартире, ищут взрывчатку.