СМИ рассказали о водителе, наехавшем на людей в Германии

"Россия Сегодня" / канал Ruptly в YouTube Появилось видео с места наезда грузовика на людей в Германии За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Предполагалось, что речь может идти о теракте.

"Нападавшим был немец с психическими отклонениями… Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", — пишет газета.

Издание уточняет, что это мужчина 1969 года рождения.

Полицейский спецназ готовится к штурму дома водителя грузовика, протаранившего вечером в субботу людей в Мюнстере на западе Германии, сообщил в субботу таблоид Bild.

"Спепцподразделение намерено штурмовать дом", — говорится в сообщении газеты.

Bild пишет, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей, в настоящее время полиция проводит обыск в его квартире, ищут взрывчатку.