Полиция ФРГ назвала число жертв и пострадавших при инциденте с грузовиком

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде, которого цитирует FAZ.

Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на людей в кафе погибли трое и пострадали от 30 до 50.

Около 15.27 (17.27 по Киеву) минивэн въехал в групп людей на уличной террасе кафе, заявил представитель полиции.

По его данным, три человека погибли, еще 20 пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Предполагаемый нападавший покончил с собой, добавил Боде.

"Говорить о теракте еще рано. Расследование продолжается", — заявил представитель полиции.

Он также сообщил, что правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись.

Говорить, что происшествие в Мюнстере является терактом, преждевременно, заявил Боде.

"Говорить сейчас о теракте слишком рано. Следственные действия продолжаются", — сказал он.

Боде добавил, что вопрос о расширении зоны перекрытия в Мюнстере будет решаться после того, как будет установлено, что за предмет обнаружен в наехавшем на людей грузовике.

"В настоящее время мы эвакуировали зону вокруг места происшествия. Возможно, этот радиус будет расширен. Следственные действия идут, должно быть установлено, что за предмет обнаружен в грузовике", — заявил он.