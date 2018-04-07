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    Наезд грузовика на толпу в Германии: число пострадавших возросло до 50

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    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии (3)

    (обновлено: )91812
    Центр Мюнстера перекрыт после наезда грузовика на группу людей. По данным СМИ, над место происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.
    В Германии грузовик въехал в толпу
    @konservativ83

    КИЕВ, 7 апр - РИА Новости Украина. Около 50 человек пострадали при атаке в Мюнстере на юге Германии, пишет Focus со ссылкой на спасателей.

    Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

    "Общее число пострадавших - около 50", - пишет издание.

    Центр Мюнстера перекрыт после наезда грузовика на группу людей, пишет Focus.

    По данным издания, над место происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.

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