Наезд грузовика на толпу в Германии: число пострадавших возросло до 50

КИЕВ, 7 апр - РИА Новости Украина. Около 50 человек пострадали при атаке в Мюнстере на юге Германии, пишет Focus со ссылкой на спасателей.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

"Общее число пострадавших - около 50", - пишет издание.

Центр Мюнстера перекрыт после наезда грузовика на группу людей, пишет Focus.

По данным издания, над место происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.

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