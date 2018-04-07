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    В мире

    В Германии грузовик въехал в толпу: трое погибших, 30 пострадавших

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    Инцидент в Мюнстере на юге Германии, где грузовик въехал в группу людей, рассматривается как теракт, пишут СМИ со ссылкой на источники в полиции.
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Rheinische Post

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали, пишет газета Focus.

    "Есть погибшие и пострадавшие", — подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, на месте ведется спецоперация.

    @SebastianMichee
    Место происшествия в Мюнстере

    Инцидент в Мюнстере на юге Германии рассматривается как теракт, пишет Rheinische Post со ссылкой на источники в полиции.

    "Как сообщают источники в полиции, речь идет о теракте", — пишет газета.

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    Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на территорию ночного клуба в британском городе Грейвзенд, графство Кент, 13 человек получили ранения.

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