В Германии грузовик въехал в толпу: трое погибших, 30 пострадавших

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали, пишет газета Focus.

"Есть погибшие и пострадавшие", — подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, на месте ведется спецоперация.

@SebastianMichee Место происшествия в Мюнстере

Инцидент в Мюнстере на юге Германии рассматривается как теракт, пишет Rheinische Post со ссылкой на источники в полиции.

"Как сообщают источники в полиции, речь идет о теракте", — пишет газета.

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Ранее сообщалось, что автомобиль въехал на территорию ночного клуба в британском городе Грейвзенд, графство Кент, 13 человек получили ранения.