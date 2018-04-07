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    В мире

    Россия сама себя изолирует от Запада - Госдеп

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (694)

    (обновлено: )14410
    В Госдепе напомнили, что претензии США к России заключаются в "злонамеренном агрессивном поведении, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации".
    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США считают, что Россия сама себя изолирует, и "разочарованы" тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента в связи с очередными санкциями в пятницу.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявил представитель госдепартамента.

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    Он перечислил претензии США к России, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации". Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.

    Напомним, США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России. МИД РФ уже пригрозил США "жестким ответом" на новые санкции

    В то же время в Белом доме заявили, что "санкции не означают отмену встречи Трампа с Путиным". 

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