Россия сама себя изолирует от Запада - Госдеп

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США считают, что Россия сама себя изолирует, и "разочарованы" тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента в связи с очередными санкциями в пятницу.

"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — заявил представитель госдепартамента.

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Он перечислил претензии США к России, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации". Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.

Напомним, США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России. МИД РФ уже пригрозил США "жестким ответом" на новые санкции

В то же время в Белом доме заявили, что "санкции не означают отмену встречи Трампа с Путиным".