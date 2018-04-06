В Белоруссии оценили вероятность реализации "украинского сценария"

КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Беларусии вряд ли стоит опасаться повторения у себя "украинского сценария", даже обсуждение таких "гипотетических вещей" абсурдно, считает министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Данное заявление, текст которого опубликован в пятницу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, глава МИД сделал в интервью телеканалу Euronews.

"Не думаю", — сказал Макей, отвечая на вопрос, стоит ли Белоруссии бояться повторения "украинского сценария".

По его словам, "украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация". "Мы не боимся реализации "украинского сценария" в Белоруссии. Мы несколько отличаемся от украинцев и никогда не допустим той ситуации, которая имела место в Украине", — сказал министр.

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Он отметил, что Белоруссия планирует поддерживать и укреплять партнерство с Россией, которая является для Минска "крупным соседом и основным партнером". "Мы учитываем это и будем. Но, как было сказано, не за счет отношений с ЕС. Мы хотели бы найти разумный позитивный баланс в отношениях с Россией и ЕС, а также другими западными странами", — подчеркнул Макей.

В то же время он заметил, что "время от времени возникают определенные проблемы в отношениях с Россией, которые имеют преимущественно экономический характер". "Зачастую эти проблемы являются искусственно созданными, но мы продолжаем диалог с российскими партнерами и всегда находим решение", — добавил министр.

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Глава МИД Белоруссии констатировал, что Минск имеет "хорошие отношения с Россией". "Если возникают какие-либо проблемы, мы открыто обсуждаем их с российскими партнерами", — продолжил он. Макей также высказал мнение, что Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация в Белоруссии сложилась по "украинскому сценарию". "Это не в их интересах. Мне представляется абсурдным даже обсуждение этих гипотетических вещей", — сказал Макей.

В то же время он не объяснил, что в его понимании обозначает "украинский сценарий" и о каких именно событиях идет речь.