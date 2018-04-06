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    Ученые выяснили, что объединяет финансово успешных людей

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    В эксперименте американских ученых приняли участие 108 молодых здоровых людей. Им предложили решить более 100 задач, содержавших разные сценарии, так или иначе связанные с финансовым риском.
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    torange.ru

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Людей, которые не боятся финансовых рисков и спокойно относятся к их последствиям, отличает схожее строение мозга. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Пенсильвании, их эксперимент описан в журнале Neuron.

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    В эксперименте приняли участие 108 молодых здоровых людей. Им предложили решить более 100 задач, содержавших разные сценарии, так или иначе связанные с финансовым риском. Например, они могли выбрать небольшое, но гарантированное вознаграждение или рискнуть в надежде на большую награду, понимая, что могут потерять все "состояние".

    На принятие сложных финансовых решений им выделили четыре секунды. Все изменения в их мозгу фиксировала специальная аппаратура.

    Выяснилось, что у участников, успешнее других справившихся с заданиями и стрессом, больше серого вещества и лучше развиты функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой.

    Напомним, ранее ученые-антропологи воссоздали внешний вид кроманьонца — предка человека, жившего около 30 тысяч лет назад.

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