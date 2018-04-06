Олениха-альбинос очаровала посетителей парка в США

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Белая олениха по прозвищу "Белоснежка" была замечена пасущейся в парке Kensington Metropark в Мичигане.

Мик Макдональд проезжал мимо и снял видео на телефон.

"Это волшебное зрелище", — поделился фотограф. Ее называют "Белоснежкой" из-за голубых глаз и розового носа. Олениха родилась в мае прошлой весной. Вначале она была слегка коричневатой, но потом стала полностью белой.

Олени-альбиносы рождаются с частотой примерно 1 на 30 тыс. Местные любители природы боятся, что "Белоснежка" слишком доверчива и не хотят, чтобы люди ее пугали. Поэтому просят, если кто-то ее увидит, не подходить близко, сообщает WXYZ.

Ранее сообщалось, что горбатый кит-альбинос замечен у берегов Австралии, предположительно, это один из трех обитающих здесь альбиносов, который в это время года мигрирует из Антарктики в теплые тропические воды.