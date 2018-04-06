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    В мире

    Олениха-альбинос очаровала посетителей парка в США

    (обновлено: )6510
    Олениха-альбинос родилась в мае прошлой весной в парке Kensington Metropark в Мичигане. Вначале она была слегка коричневатой, но потом стала полностью белой.
    Редкая белая олениха появилась в одном из парков США
    moya-planeta

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Белая олениха по прозвищу "Белоснежка" была замечена пасущейся в парке Kensington Metropark в Мичигане.

    У берегов Австралии заметили горбатого кита-альбиноса
    RT на Youtube
    Горбатый кит-альбинос у берегов Австралии

    Мик Макдональд проезжал мимо и снял видео на телефон.

    "Это волшебное зрелище", — поделился фотограф. Ее называют "Белоснежкой" из-за голубых глаз и розового носа. Олениха родилась в мае прошлой весной. Вначале она была слегка коричневатой, но потом стала полностью белой.

    Олени-альбиносы рождаются с частотой примерно 1 на 30 тыс. Местные любители природы боятся, что "Белоснежка" слишком доверчива и не хотят, чтобы люди ее пугали. Поэтому просят, если кто-то ее увидит, не подходить близко, сообщает WXYZ.

    Ранее сообщалось, что горбатый кит-альбинос замечен у берегов Австралии, предположительно, это один из трех обитающих здесь альбиносов, который в это время года мигрирует из Антарктики в теплые тропические воды.

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