В Молдове телеканал получил штраф из-за послания Путина

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Молдавский телеканал Prime оштрафован на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному собранию, которую расценили как нарушение закона о борьбе с "иностранной пропагандой", сообщила пресс-служба Координационного совета по телерадиовещанию Молдовы.

"Телеканал Prime грубо нарушил Кодекс телевидения и радио… трансляцией ежегодного послания президента Российской Федерации Путина, в рамках которого превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие", — говорится в сообщении.

Проверку провели на основании обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР решили, что для "обеспечения информационной безопасности страны" Prime должен был отказаться от ретрансляции. Телеканал Prime оштрафован на 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов), это максимально возможная сумма штрафа.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем. После публикации списка минфин США несколько раз заявлял, что санкции готовятся и будут введены в скором времени.

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В марте США внесли в список санкций 19 российских граждан и пять юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, также против названных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Россия отвергает обвинения США во вмешательстве в выборы 2016 года.