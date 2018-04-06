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    ЕК поддержит Украину в переговорах с РФ о новом контракте по газу

    (обновлено: )26105
    Глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Еврокомиссия будет предоставлять поддержку Украине в переговорах по транзиту после того, как закончит действие текущий контракт, то есть с 2020 года.
    Флаг Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 20 мая 2015 г.
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Еврокомиссия поддержит Украину в переговорах с РФ о заключении с 2020 года нового контракта на транзит российского газа, заявил в пятницу глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

    "Мы будем предоставлять поддержку Украине в переговорах по транзиту после того, как закончит действие текущий контракт, то есть с 2020 года… возможно, в трёхстороннем формате", — сказал Ристори в пятницу на брифинге в Киеве.

    Напомним, Рада призвала мировое сообщество запретить "Северный поток-2".

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