ЕК поддержит Украину в переговорах с РФ о новом контракте по газу

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Еврокомиссия поддержит Украину в переговорах с РФ о заключении с 2020 года нового контракта на транзит российского газа, заявил в пятницу глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы будем предоставлять поддержку Украине в переговорах по транзиту после того, как закончит действие текущий контракт, то есть с 2020 года… возможно, в трёхстороннем формате", — сказал Ристори в пятницу на брифинге в Киеве.

Напомним, Рада призвала мировое сообщество запретить "Северный поток-2".