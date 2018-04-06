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    В мире

    Очевидное - невероятное. В Финляндии мужчина родил ребенка

    (обновлено: )24203
    Мужчина при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины.
    Врачи в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Финляндии впервые ребенка родил отец, сообщило агенство "Lännen Media".

    Дуда Салаберт (Duda Salabert), 36-летний трансгендер, позиционирующий себя как женщина, хочет стать первым трансгендером в Сенате Бразилии (верхней палате парламента)
    diariodequixada.com.br
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    Мужчина при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру смены пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины. Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попытаться завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем.

    Вес младенца почти 4 килограмма, рост — 53 сантиметра.

    Как признается сам молодой отец, "несколько последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать".

    Также сообщается, что молодые родители столкнулись с бюрократическими преградами в больнице и в предродовой консультации. Медицинские электронные системы не хотели признавать ситуацию, при которой у человека, что ждет ребенка, установлен социальный идентификационный номер мужчины.

    Как сообщалось ранее, в Пакистане телеканал впервые взял на работу диктора-трансгендера.

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