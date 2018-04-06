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    Европа ввела новые правила безопасности автомобилей

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    Система eCall при серьезной аварии автоматически передает аварийным службам месторасположение автомобиля, направление его движения, время, когда случилось дорожное происшествие.
    Автомобили. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Новые автомобили в Европе должны иметь систему автоматического вызова служб спасения при ДТП eCall, сообщает autonews.ua.

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    Соответствующий закон вступил в силу в ЕС 31 марта 2018 года.

    Система eCall при серьезной аварии автоматически передает аварийным службам месторасположение автомобиля, направление его движения, время, когда случилось дорожное происшествие.

    Сообщается, что система работает автономно, даже если водитель находится без сознания, но eCall также можно активировать и вручную, нажав соответствующую кнопку.

    Как сказал Эрик Джоннарт, глава Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), eCall позволяет спасателям и врачам быстрей попасть на место ДТП.

    "Благодаря этому будет сохранено много жизней. Это очень нужное нововведение. Но это только начало повышения безопасности дорожного движения. Автопроизводителям нужно внедрять современные активные системы безопасности", — отметил он.

    Как сообщалось ранее, Украина с 1 января отменила НДС и акцизный сбор на импорт электрокаров, а также начинает постепенное снижение пошлин на импорт авто с Евросоюза.

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