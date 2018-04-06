Во Франции продают дом знаменитого серийного убийцы Синей бороды

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Во Франции продается дом французского серийного убийцы Анри Дезире Ландрю, известного по прозвищу Синяя борода из Гамбе, сообщает портал France Info.

Дом продают почти за полмиллиона евро.

Ландрю родился в 1869 году в Париже. Он служил в армии, потом женился и обзавелся четырьмя детьми. Мужчина менял профессии одну за одной, занимался мошенничеством, не раз был приговорен к тюремным срокам. С 1914 года мужчина, представляясь вдовцом, давал в газету объявления о поиске вдов для заключения брака. На призыв откликались многие, однако впоследствии следователи смогут доказать лишь 11 убийств.

Даже оказавшись за решеткой, Ландрю продолжал получать письма с признаниями в любви и предложениями женитьбы. Однако нового семейного счастья убийца не обрел, поскольку в 1922 году лишился головы на эшафоте.

Синяя борода из Гамбе после расправы сжигал тела жертв в дровяной печке на кухне. Через это помещение, отмечает газета Echo Republicain, сейчас можно попасть в здание, расположенное в деревне Гамбе департамента Ивелин.

На сайте местной компании So Immo, где размещено объявление о продаже дома, про его прежнего страшного владельца не говорится. "Очень хороший дом с богатой историей", — такое скромное описание дал риэлтор.

Дом площадью 183 квадратных метра стоит на участке в 6 тысяч квадратов. Новому владельцу, который выложит 450 тысяч евро, достанутся шесть спален, гостиная с камином, две ванных комнаты, два машиноместа, а также летняя кухня и 70-метровый "зал для приемов" на улице.

Нынешние владельцы дома — семья, которая провела в нем почти 40 лет. Почему она решила расстаться с домом, не сообщается.

Напомним, в ноябре прошлого года пожизненно-заключенный американский серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в США на 84 году жизни.