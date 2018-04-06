Лондон назвал местом производства "Новичка" Саратовскую область - СМИ

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в Саратовской области, сообщает газета Times.

По данным издания, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. Сообщается, что эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против РФ.

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Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.