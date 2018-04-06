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    Лондон назвал местом производства "Новичка" Саратовскую область - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (183)

    (обновлено: )34928
    По данным британский СМИ, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы Саратовской области. Эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против РФ.
    Следственные действия по факту отравления Сергея и Юлии Скрипалей
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Британские спецслужбы назвали предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, химическую лабораторию в Саратовской области, сообщает газета Times.

    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay
    Эхо дела Скрипаля. Британия и союзники заблокировали инициативу РФ в ОЗХО

    По данным издания, речь идет о научно-исследовательском институте в городе Шиханы. Сообщается, что эта информация была включена в доклад, который Лондон распространил, чтобы убедить своих союзников присоединиться к санкциям против РФ.

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    Бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон заявил изданию, что видел доклад и считает его убедительным.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

    Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.

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