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    Во Франции дали срок мужчине за 4,5 тыс SMS экс-возлюбленной

    (обновлено: )24
    Отверженный любовник пытался увидеться с женщиной своих грез лично, для чего в ночь на 22 февраля пробрался к ней домой, уложил ее в постель и удерживал ее руки, не давая позвонить в полицию.
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Жителя Франции приговорили к году тюремного заключения после того, как он, не справившись с расставанием с любимой женщиной, за пять месяцев отправил ей 4,5 тысячи сообщений, передает в четверг газета Depeche.

    Пара встречалась полтора года — с 2015 по 2017 год.

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    "Мужчина, ревнивец по натуре, не выдержал разрыва отношений. По данным его телефона, в период с сентября 2017 года по февраль 2018 он 416 раз звонил своей бывшей, отправил ей 317 mms-сообщений и 4252 смсок", — говорится в публикации.

    Отверженный любовник пытался увидеться с женщиной своих грез лично, для чего в ночь на 22 февраля пробрался к ней домой, уложил ее в постель и удерживал ее руки, не давая позвонить в полицию.

    "Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос. Как и я, она левша и дислексик. Я был очарован ей", — сказал он на суде.

    На ремарку судьи о том, что "любовная болезнь явление достаточно распространенное, а этот случай — уже домогательство", мужчина ответил, что чувства были сильнее его.

    Решением суда Тулузы страстного француза приговорили к 1,5 годам тюрьмы, из них шесть месяцев — условно. Также ревнивцу предписано излечить биполярное расстройство и запрещено приближаться к своей возлюбленной.

    Ранее сообщалось, что Кабмин Украины разрешил использовать телерадиовещание и мобильную связь для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

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