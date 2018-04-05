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    Британские диетологи рекомендуют для похудения пить шампанское

    (обновлено: )5110
    По мнению специалистов, благодаря пузырькам, шампанское быстрее попадает в кровь, улучшает настроение и снижает психологическую потребность "заедать стресс".
    Алкоголь
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Регулярное употребление шампанского способствует похудению, считают американские диетологи. По мнению специалистов, ежедневное употребление 1-2 бокалов шампанского в день позволяет сбросить лишний вес.

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    Благодаря пузырькам, шампанское быстрее попадает в кровь, улучшает настроение и снижает психологическую потребность "заедать стресс".

    "Женщина может выпивать без последствий 3 единицы спиртного в день и не более 14 единиц в неделю. Два бокала шампанского действительно попадают в рекомендации потребления алкоголя, утвержденные Департаментом здравоохранения", — заявил диетолог Британского фонда питания Элизабет Вейшзельбаум.

    Ранее сообщалось, что неизвестная блондинка стала героиней вирусного видео, на котором она случайно выстрелила себе пробкой в лицо. Девушка пыталась записать на телефон видео-селфи, играясь с бутылкой шампанского, с которой уже снята защитная проволока мюзле. В момент записи пробка выстрелила ей в лицо и едва не выбила глаз.

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