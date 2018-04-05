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    В мире

    Британские компании признались в разнице оплаты труда женщин и мужчин

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    По результатам отчетов более 10 000 британских компаний, почти 80% из них платят мужчинам больше на 9,7%, чем женщинам. Разница в зарплатах выше среднего показателя зафиксирована в компаниях финансового сектора и в строительстве.
    Флаги Великобритании и ЕС
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Более 10 тысяч британских компаний отчитались в четверг о гендерной разнице в оплате труда, по результатам чего установлено, что около 78% из них платят мужчинам в среднем на 9,7% больше, чем женщинам. 

    Свои отчеты о разнице в оплате труда представили 10,091 тысячи компаний. При этом около 14% фирм платят женщинам больше, чем мужчинам, следует из отчета.

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    Разница в зарплатах выше среднего показателя зафиксирована в компаниях финансового сектора и в строительстве. Так, в банках Barclays и Lloyds разница в оплате труда мужчин и женщин превышает 40%. Однако самый большой разрыв наблюдается в компании по производству медиаматериалов MNM Media – более 75%. Ирландский лоукостер Ryanair также отчитался о разнице в оплате труда более 70%.

    Согласно данным британской Национальной статистической службы (ONS), разница между размером оплаты труда мужчин и женщин в Великобритании, занятых полную рабочую неделю, в 2017 году составляла 9,1%.

    Британский премьер-министр Тереза Мэй в октябре прошлого года распорядилась о предоставлении обязательной отчетности компаниями со штатом от 250 человек о разнице в оплате труда мужчин и женщин, а также о сокращении дискриминации в этом вопросе. Также компании должны будут предоставить информацию о количестве назначений мужчин и женщин на руководящие должности.

    В настоящее время крупные компании публикуют информацию о разнице оплаты труда в зависимости от гендерной принадлежности.

    Напомним, ранее Швеция выделила Украине 5 млн евро на гендерное равенство.

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