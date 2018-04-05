Британские компании признались в разнице оплаты труда женщин и мужчин

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Более 10 тысяч британских компаний отчитались в четверг о гендерной разнице в оплате труда, по результатам чего установлено, что около 78% из них платят мужчинам в среднем на 9,7% больше, чем женщинам.

Свои отчеты о разнице в оплате труда представили 10,091 тысячи компаний. При этом около 14% фирм платят женщинам больше, чем мужчинам, следует из отчета.

Разница в зарплатах выше среднего показателя зафиксирована в компаниях финансового сектора и в строительстве. Так, в банках Barclays и Lloyds разница в оплате труда мужчин и женщин превышает 40%. Однако самый большой разрыв наблюдается в компании по производству медиаматериалов MNM Media – более 75%. Ирландский лоукостер Ryanair также отчитался о разнице в оплате труда более 70%.

Согласно данным британской Национальной статистической службы (ONS), разница между размером оплаты труда мужчин и женщин в Великобритании, занятых полную рабочую неделю, в 2017 году составляла 9,1%.

Британский премьер-министр Тереза Мэй в октябре прошлого года распорядилась о предоставлении обязательной отчетности компаниями со штатом от 250 человек о разнице в оплате труда мужчин и женщин, а также о сокращении дискриминации в этом вопросе. Также компании должны будут предоставить информацию о количестве назначений мужчин и женщин на руководящие должности.

В настоящее время крупные компании публикуют информацию о разнице оплаты труда в зависимости от гендерной принадлежности.

Напомним, ранее Швеция выделила Украине 5 млн евро на гендерное равенство.