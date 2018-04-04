Белый дом призывает усилить давление на РФ, чтобы "изменить ее поведение"

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Другие страны должны делать больше для того, чтобы Россия изменила свое поведение, заявила в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России", — заявила она.

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"Мы были жестоки с Россией и продолжим быть таковыми, чтобы она изменила свое поведение", — добавила она.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

На сегодняшний день принято решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.