Во Франции 4 девушки избили парня за его измены: он попал в больницу

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Суд во Франции рассмотрит дело четырех женщин, устроивших совместную "карательную экспедицию" против обольстившего их молодого человека, сообщает телеканал BFMTV.

Нападение произошло в городе Сатонэ-Кам недалеко от Лиона. Пока неизвестно, как женщины узнали о существовании друг друга, но в конце марта они вчетвером явились в дом 27-летнего мужчины, чтобы отомстить за неверность.

Сообщается, что мстительницы продолжали избивать донжуана, пока на место не явились жандармы. Пострадавшему этот инцидент стоил трех дней полной потери трудоспособности. Кроме того, покидая дом, нападавшие захватили с собой его мобильный телефон и подарки, ранее сделанные в рамках романтических отношений.

Во вторник женщин задержали. Их обвиняют в коллективном насилии и краже. Суд запланирован на 17 сентября.

Ранее в Печерском районе Киева на улице Верхний произошел инцидент со стрельбой, в котором пострадал иностранец.