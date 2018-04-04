Украинцы доминируют среди желающих получить убежище в Чехии

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В течение января и февраля этого года с просьбой о предоставлении убежища к властям Чехии обратились 262 гражданина других государств, большинство из них составляют граждане Украины — 76 человек и Грузии — 33 человека, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

"В течение первых двух месяцев этого года с просьбой о предоставлении убежища в Чехии обратились 262 иностранных гражданина, что на 27 человек больше, чем в 2017 году. Большинство среди обратившихся составляют граждане Украины — 76 человек и Грузии — 33 человека", — говорится в сообщении.

В январе, по данным МВД, право на убежище в Чехии было предоставлено одному иностранцу, в феврале — семи. Еще 11 человек за этот период получили право на временное убежище в Чехии.

В 2017 году с просьбой об убежище к властям Чехии обратились 1,4 тысячи человек. Этот показатель пресс-служба МВД сравнивает с данными 2001 года, когда об убежище в Чехии попросили более 18 тысяч иностранцев.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов.