В ЕС установлен рекорд по уровню безработицы

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В 28 странах Евросоюза зафиксирован самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы, передает Евростат.

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Так, в феврале уровень безработицы в Еврозоне (19 странах) составил 8,5% по сравнению с 8,6% в январе 2018 года, и 9,5% — в феврале 2017 года.

По данным Евростата, это самый низкий уровень безработицы, зафиксированный с декабря 2008 года.

В целом по ЕС уровень безработицы в феврале этого года достигал 7,1%. В январе этот показатель составлял 7,2%, а в феврале 2017 года — 8%.

Это означает, что безработных в ЕС стало меньше на 141 тысячу человек и сейчас таких людей меньше 14 млн.

Как сообщалось ранее, в феврале официальный уровень безработицы в Украине увеличился до 1,5% и по состоянию на 1 марта составил 383,7 тыс. человек.