Появилась реакция Британии на предложение РФ по расследованию дела Скрипаля

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Великобритания не намерена вместе с Россией расследовать инцидента в Солсбери, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил в среду и.о. постпреда Британии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Джон Фогго.

"Мы не согласимся на требование России о проведении совместного расследования атаки в Солсбери, потому что Великобритания, и в этом ее поддержали многие другие страны, пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение, и что никакого другого правдоподобного объяснения нет. В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Так поступить было бы извращением", — сказал Фогго.

26 марта 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.

Глава секретной лаборатории Минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества А234, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.