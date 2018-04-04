В США разбился вертолет морских пехотинцев

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге штата Калифорния, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление представителей вооруженных сил.

"Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник (00:35 по киевскому времени среды) во время стандартных учений", — говорится в заявлении. По информации военных, причина катастрофы пока неизвестна.

Жертвами инцидента, предположительно, стали четыре находящихся на борту вертолета члена экипажа, при этом не уточняется, являются ли погибшие морскими пехотинцами.