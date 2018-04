Ученые сделали неожиданное открытие о предке человека

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Предки человека ходили на двух ногах более 4 миллионов лет назад, то есть намного раньше общепринятого представления об эволюции.

Об этом свидетельствуют результаты исследования специалиста Университета Нью-Йорка Элайна Козмы, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Анализ останков скелета Ардипитекуса рамидуса (Ardipithecus ramidus) возрастом до 4,4 миллиона лет показал, что этот древний гоминид мог, как человек, ходить на двух ногах.

Как пишет газета Independent, ученые традиционно полагают, что древние предки людей, такие как австралопитек Люси, живший 3,1 миллиона лет назад, не были приспособлены к хождению на двух ногах, поскольку все еще продолжали жить преимущественно на деверьях. Согласно теории антропогенеза, человек прямоходящий или Homo erectus появился в период от 1,4 миллиона лет до 500 тысяч лет назад.

В свою очередь новое исследование показывает, что способность ходить на двух ногах не приходила на смену другим возможностям древних созданий, а развивалась параллельно.

"Это (исследование) отбрасывает старую парадигму представления об эволюции. Старая картинка, которая показывает эволюцию от полусидящего создания до человека, как мы смогли выяснить, оказывается неверной… Наше исследование говорит: нет, первый человек должен стоять прямо, как и все остальные", — рассказал газете Independent один из авторов исследования профессор Герман Понтцер.

Он добавил, что исследование "фактически показывает, что есть другие факторы, которые эволюционировали и которые позволили нашим ранним предкам как хорошо лазать, так и хорошо ходить".

Напомним, ранее ученые-антропологи воссоздали внешний вид кроманьонца — предка человека, жившего около 30 тысяч лет назад.