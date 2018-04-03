Придуман медицинский клей, который мгновенно стягивает рану

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Биомедики создали клей MeTro, который после облучения ультрафиолетом затягивает рану за секунды, сообщает журнал Science.

"Инженеры-биомедики Сиднейского университета в сотрудничестве с коллегами из США создали новый эластичный мгновенный клей, что дает возможность обрабатывать раны даже в тех тканях тела, которые постоянно сокращаются или окружены жидкостями, без хирургических швов и скоб. Продукт назвали MeTro, и сейчас компания Elastagen Pty Ltd занимается коммерциализацией этой технологии, чтобы сделать ее доступной по всему миру", — говорится в сообщении.

MeTro наносят непосредственно на разрез или в полость, что требует заживления, из специального шприца, после чего подвергают действию ультрафиолетового излучения. Нетоксичный клей "связывается" за 60 секунд и фиксирует края раны без швов и скоб, которые обычно приходилось потом снимать. Мгновенный хирургический клей дает возможность с одинаковой эффективностью соединять ткани легких, сосудов – артерий и вен, сердца.

Новая разработка быстро герметизирует рану. Как показали опыты на мелких грызунах и свиньях, за счет гелеобразной структуры шов не расходится и не препятствует подвижности тканей и органов.

Прежде всего, такая разработка пригодится в местах стихийных бедствий, в случае автомобильных аварий, бытовых и производственных травм, а также в зоне боевых действий.

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