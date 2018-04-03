Госпитализирован супруг Елизаветы II

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй, герцог Эдинбургский Филип перенесет плановую операцию на бедре, как подтвердил во вторник Букингемский дворец, он прибыл в больницу во второй половине дня.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский прибыл в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник во второй половине дня для плановой операции на бедре, операция состоится завтра", — сказано в сообщении пресс-службы дворца.

Герцогу в июне прошлого года исполнилось 96 лет. Почти год назад дворец объявил, что герцог прекращает официальную деятельность и будет впредь сопровождать королеву на некоторых официальных мероприятиях, но уже как частное лицо.

Принц Филип, как и его супруга, за долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он самое продолжительное время в британской истории остается консортом (супруг или супруга правящего монарха) и поставил рекорд продолжительности жизни за всю историю британской королевской семьи. В 2017 году принц Филип и его супруга отметили 70-летие свадьбы.