В США на взлетной полосе столкнулись самолеты: есть жертвы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В США в штате Индиана в городе Марион на взлетной полосе столкнулись два самолета, погибли два человека. Об этом сообщает NBC.

Сообщается, что в результате ДТП одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а вторая – от удара. Отмечается, что оба погибших были пожарными. Пятеро пассажиров реактивного самолета не пострадали.

По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.

Напомним, в израильском аэропорту столкнулись самолеты.