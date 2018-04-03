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    В США на взлетной полосе столкнулись самолеты: есть жертвы

    (обновлено: )38120
    В результате ДТП одномоторного самолета с реактивным самолетом один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а вторая – от удара.
    В США столкнулись самолеты: погибли два человека
    nbc.com

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В США в штате Индиана в городе Марион на взлетной полосе столкнулись два самолета, погибли два человека. Об этом сообщает NBC.

    Сообщается, что в результате ДТП одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а вторая – от удара. Отмечается, что оба погибших были пожарными. Пятеро пассажиров реактивного самолета не пострадали.

    По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.

    Напомним, в израильском аэропорту столкнулись самолеты.

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