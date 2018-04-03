Ученые обнаружили самую далекую звезду от Земли

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Ученые в США с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили самую дальнюю звезду, когда-либо наблюдаемую с Земли, находящуюся в девяти миллиардах световых лет от нашей планеты, сообщает издание Space.

Отмечается, что обычно далекие звезды сложно выделить отдельно — галактику или сверхновую звезду гораздо легче заметить. Эту звезду классифицировали как обычную, что означает ее нахождение в так называемой главной последовательности — области, содержащей звезды, в которых происходит синтез гелия из водорода. Новая звезда под названием Икар стала заметной благодаря явлению, при котором при прекращении сгорания водорода внутри звезда уходит из области главной последовательности и превращается либо в сверхновую, либо в белого карлика.

По информации издания, Икар, под научным названием MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был обнаружен с помощью гравитационного линзирования. "Этот феномен относится к тому, как массивный галактический кластер или другой объект может отражать свет от объектов, расположенных позади них, делая тусклые объекты гораздо ярче с точки зрения Земли", — отмечает издание. Астрономы пришли к выводу, что Икар является голубым сверхгигантом, больше и ярче Солнца.

Издание отмечает, что новую звезду удалось обнаружить из-за ее удачного расположения на линии обзора телескопа, который смог увеличить ее в две тысячи раз. "Этот редкий взгляд на далекую звезду может обеспечить окно в то, как в целом звезды развиваются, особенно светящиеся очень сильно", — приводит издание отрывок из заявления группы астрономов из Университета Калифорнии, сделавших открытие.

"Впервые мы видим отдельную обычную звезду — не сверхновую, не гамма-всплеск, но одинокую звезду на расстоянии в девять миллиардов световых лет", — заявил астроном Алекс Филиппенко.

Напомним, ученые обнаружили ранее неизвестный орган у людей.