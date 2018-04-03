Мощное землетрясение произошло в Сальвадоре

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КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Мощное землетрясение произошло в понедельник вечером, 2 апреляЮ в Сальвадоре, сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов этой центральноамериканской страны.

"По предварительным данным, землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья департамента Сан-Висенте", — говорится в сообщении ведомства.

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Угрозы цунами для Сальвадора нет, о возможных разрушениях и жертвах пока тоже не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о мощном землетрясении в Папуа-Новой Гвинее, в результате которого погибли более 30 человек.