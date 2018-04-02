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    В немецкой армии появится спецформа для беременных

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    Испытания формы для беременных проводились около года в тестовых группах. Около 80 беременных женщин тестировали предметы одежды новый формы, оценивали ее по внешнему виду и удобству носки.
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен встречается с солдатами немецкого контингента в лагере Castor в Гао
    REUTERS Michael Kappeler

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Немецкая армия планирует в этом году ввести специальную форму для беременных женщин, которые служат в бундесвере, пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

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    Испытания формы для беременных проводились около года в тестовых группах. Около 80 беременных женщин тестировали предметы одежды новый формы, оценивали ее по внешнему виду и удобству носки. Сообщается, что положительные оценки получило парадное обмундирование, а полевую форму женщины попросили сделать легче.

    Как пояснила представительница минобороны агентству DPA, речь идет об эластичной одежде, которую можно будет носить весь срок беременности. Сейчас идет оценка отзывов и доработка формы. Ее разработка обойдется бундесверу примерно в 650 тысяч евро.

    Беременными являются около 2% из 20 тысяч женщин, служащих в бундесвере, отмечает агентство.

    Сейчас на поздних сроках беременности женщинам-военным приходится носить гражданскую одежду.

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