В Британии 75-летняя женщина участвует в силовых соревнованиях

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 75-летняя жительница Великобритании Эдвина Броклесби стала самым старым участником в самой жесткой гонке мира — Ironman.
Соревнования предполагают 3,8 км плавания в открытой воде, затем 180 км на шоссейном велосипеде и марафонский забег на 42 км. Эдвина Броклесби успешно приняла участие в шести гонках Ironman, семи триатлонах, пяти дуатлонах и семи Лондонских марафонах, сообщает Daily Mail.
Как рассказала сама великовозрастная спортсменка, она начала заниматься спортом после 50 лет после насмешки мужа, который сказал, что она до соседней деревни-то не добежит, не говоря о марафоне. После смерти мужа именно спорт помог Эдвине не впасть в глубокую депрессию.
Теперь она ведет благотворительный проект по социализации пожилых людей через занятия спортом и продолжает бегать марафоны.