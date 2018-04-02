В Британии 75-летняя женщина участвует в силовых соревнованиях

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 75-летняя жительница Великобритании Эдвина Броклесби стала самым старым участником в самой жесткой гонке мира — Ironman.

Соревнования предполагают 3,8 км плавания в открытой воде, затем 180 км на шоссейном велосипеде и марафонский забег на 42 км. Эдвина Броклесби успешно приняла участие в шести гонках Ironman, семи триатлонах, пяти дуатлонах и семи Лондонских марафонах, сообщает Daily Mail.

dailymail.co.uk Эдвина Броклесби из Великобритании

Как рассказала сама великовозрастная спортсменка, она начала заниматься спортом после 50 лет после насмешки мужа, который сказал, что она до соседней деревни-то не добежит, не говоря о марафоне. После смерти мужа именно спорт помог Эдвине не впасть в глубокую депрессию.

Теперь она ведет благотворительный проект по социализации пожилых людей через занятия спортом и продолжает бегать марафоны.