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    Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи

    (обновлено: )18633
    Американский президент не впервые появляется на обложке журнала в карикатурном образе. Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Трампа о том, что все мигранты прибывают в США из "грязных дыр".
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Американский журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

    На фотоколлаже, опубликованном в Twitter-аккаунте журналиста издания Яшара Али, американскому лидеру заменили нос на свиное рыло.

    "Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец", — гласят надписи на обложке.

    Также Али привел ссылку на главную статью номера, в которой политику Трампа подвергли жесткой критике.

    Американский президент не впервые появляется на обложках СМИ в карикатурном образе. Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Дональда Трампа о том, что все мигранты прибывают в США из "грязных дыр". Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической, как у американского президента. Также New Yorker изображал Трампа в виде появляющегося из леса клоуна.

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