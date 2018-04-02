Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Американский журнал New York Magazine разместил на обложке нового номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.

На фотоколлаже, опубликованном в Twitter-аккаунте журналиста издания Яшара Али, американскому лидеру заменили нос на свиное рыло.

"Дело не в тайном сговоре. И не в безграмотной политике. Не в жестокости. А в коррупции, глупец", — гласят надписи на обложке.

Также Али привел ссылку на главную статью номера, в которой политику Трампа подвергли жесткой критике.

Американский президент не впервые появляется на обложках СМИ в карикатурном образе. Ранее журнал The New Yorker посвятил обложку очередного выпуска высказыванию Дональда Трампа о том, что все мигранты прибывают в США из "грязных дыр". Издание использовало изображение, на котором из большой черной ямы видна голова человека с прической, как у американского президента. Также New Yorker изображал Трампа в виде появляющегося из леса клоуна.