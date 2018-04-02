НАСА планирует вырастить урожай капусты на МКС

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Космический корабль Dragon доставит на борт МКС новую партию "саженцев" космической капусты и новые "горшки" для ее выращивания, которые можно многократно использовать в космосе, сообщает онлайн-издание Newswire.

Эксперимент по выращиванию овощей и растений в космосе проводится на борту МКС уже около четырех лет. Первые ростки капусты были успешно выращены и заморожены на станции еще в начале 2014 года, после чего они были в октябре отправлены обратно на Землю.

После того, как ученые удостоверились, что "космическая" капуста безопасна для организма человека, НАСА одобрила еще один эксперимент, в рамках которого жители МКС впервые съели выращенный в космосе урожай в начале августа 2015 года. Впоследствии экипаж станции начал выращивать не только капусту, но и астры-цинии, часть из которых погибла из-за заражения грибками.

Все эти опыты проводились на установке Veggie, доставленной на борт МКС в начале текущего десятилетия. Она представляет собой набор из особых капсул с семенами капусты или других сельскохозяйственных культур, почвы и особых синих, зеленых и красных светодиодных ламп, стимулирующих рост растений в условиях невесомости и отсутствия видимого освещения.

Подобные системы, как полагают ее создатели из компаний Orbital Technologies, Techshot и специалисты из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, могут послужить источником пищи и кислорода, а также важным инструментом для психологической разгрузки для будущих экспедиций на Луну, Марс и прочие далекие планеты.Новая версия "горшков" для космической капусты, как отмечает представитель компании Techshot, ликвидирует главный недостаток Veggie по сравнению с ее российским конкурентом, оранжереей "Лада" — необходимость "ручной" поливки и ухаживания за капустой и другими растениями.

Недавно специалисты НАСА, Orbital Technologies и фирмы Tupperware, известного производителя керамических изделий, разработали автоматизированные системы поливки грунта и доставки нутриентов в почву, и проверили их работу на Земле. В апреле партия из шести подобных горшков отправится на борт МКС на борту очередного "грузовика" Dragon.

Помимо автоматизированной работы, эти сосуды имеют еще один новый плюс по сравнению со старой версией "начинки" для Veggie — их можно повторно использовать, не возвращая таблетки с грунтом назад на Землю. Это, как надеются в НАСА, станет очередным шагом к созданию полностью автономных систем жизнеобеспечения для будущих экспедиций в дальний космос.

Следующая партия "горшков" и семян отправится на МКС практически сразу после полета Dragon, в начале мая этого года, на борту космического корабля Cygnus. На этот раз экипаж станции попробует вырастить японскую горчицу, Brassica juncea var. japonica, чьи листья употребляются в пищу в Японии со средневековых времен. В ноябре часть урожая будет возвращена на Землю, где его свойства оценят специалисты НАСА.