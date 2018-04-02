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    Россия закрыла офис своего генконсульства в Сиэтле

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (101)

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    Российским дипломатам был указан крайний срок - до 1 апреля покинуть помещение генерального консульства в Сиэтле. Вещи перевезены в резиденцию генерального консула РФ.
    Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Все вещи из помещения генерального консульства России в Сиэтле вывезены, госдепартамент США в воскресенье уведомлен о его закрытии в обозначенный американской стороной срок — до конца 1 апреля, сообщил консул-советник Халит Айсин.

    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов

    "Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена", — сказал он РИА Новости по телефону.

    По словам Айсина, сотрудникам госдепартамента было предложено подняться и осмотреть помещение на 25-ом этаже высотного здания в центре города, но они отказались.

    "Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил российский дипломат.

    По его словам, все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, там уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания. Резиденции американцы потребовали освободить до конца 24 апреля.

    Ранее двумя правительственными самолетами из США в Москву были вывезены 170 граждан России: дипломаты, которые были объявлены персонами нон грата,  и члены их семей.

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