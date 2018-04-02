Россия закрыла офис своего генконсульства в Сиэтле

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Все вещи из помещения генерального консульства России в Сиэтле вывезены, госдепартамент США в воскресенье уведомлен о его закрытии в обозначенный американской стороной срок — до конца 1 апреля, сообщил консул-советник Халит Айсин.

"Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена", — сказал он РИА Новости по телефону.

По словам Айсина, сотрудникам госдепартамента было предложено подняться и осмотреть помещение на 25-ом этаже высотного здания в центре города, но они отказались.

"Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил российский дипломат.

По его словам, все документы и вещи перевезены в резиденцию генконсула, там уже начал работу штаб, который подготовит вывоз всех вещей в другие диппредставительства и консервацию здания. Резиденции американцы потребовали освободить до конца 24 апреля.

Ранее двумя правительственными самолетами из США в Москву были вывезены 170 граждан России: дипломаты, которые были объявлены персонами нон грата, и члены их семей.