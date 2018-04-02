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    Китайская орбитальная станция упала на Землю

    (обновлено: )50310
    Рано утром в понедельник станция достигла атмосферы Земли. Большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу.
    Тяньгун-1
    bbc.com

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" в понедельник утром вернулась в атмосферу Земли.

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    Это произошло в 8.15 по пекинскому времени, говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР.

    "2 апреля 2018 года около 8.15 космическая станция "Тяньгун-1" вернулась в атмосферу Земли ", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что "большая часть обломков станции сгорела при входе в атмосферу".

    Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

    За время ее существования "Тянгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.

    Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.

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