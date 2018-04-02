Китайская орбитальная станция вскоре упадет на Землю

The Aerospace Corporation

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") вернется в атмосферу Земли в промежутке между 8.11 и 9.33 в понедельник, ее высота упала ниже 140 километров. Об этом сообщает сайте программы пилотируемых космических полетов КНР.

"По состоянию на 5.00 2 апреля станция "Тяньгун- 1" находилась на средней высоте 138,8 километров, высота станции в перигее (ближайшей к Земле точки орбиты) составляла 136 километров, а в апогее (высота самой дальней точки орбиты) – 141,6 километра, угол наклона составляет 42,7 градуса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, "согласно прогнозам, предполагаемое время возврата станции в атмосферу – понедельник 8.49, самое ранее время 8.11, а самое позднее — 9.33".

Ранее Китай сообщил комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что станция упадет на Землю 2 апреля 2018 года с возможным отклонением в ±3 дня. Китайская сторона отметила, что большая часть элементов станции сгорит в атмосфере, а "нанесение ущерба авиационной деятельности и жизни людей и объектам на Земле крайне маловероятно".

При этом, по прогнозам Управления космического мусора Европейского космического агентства от 27 марта, китайская станция сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли в промежутке между утром 31 марта и утром 2 апреля. В зону падения обломков станции входят территории Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции, центрально-азиатских республик за исключением Казахстана, Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны центральной и Южной Америки.

Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию.

Как сообщалось ранее, Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром на западе Австралии.