Закрытие консульства США в Петербурге. Штаты будут улучшать отношения с РФ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина.

Посольство США в РФ сообщило, что после закрытия генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы все равно продолжится.

"Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается", — сообщила американская дипмиссия в Москве в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

В посольстве также сообщили, что вчера заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри, генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири и сотрудники консульства в последний раз спустили флаг США со здания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге.

На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.