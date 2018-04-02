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    Закрытие консульства США в Петербурге. Штаты будут улучшать отношения с РФ

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (100)

    (обновлено: )24210
    Как отметили в посольстве США, хотя теперь консульство закрыто, но работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 

    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов
    Посольство США в РФ сообщило, что после закрытия генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге работа по улучшению отношений Вашингтона и Москвы все равно продолжится.

    "Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается", — сообщила американская дипмиссия в Москве в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

    В посольстве также сообщили, что вчера заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри, генконсул США в Санкт-Петербурге Томас Лири и сотрудники консульства в последний раз спустили флаг США со здания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге.

    На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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