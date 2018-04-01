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    Украинец насмерть сбил 17-летнего пешехода в Словакии

    (обновлено: )35920
    Гражданин Украины, 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, сбил 17-летнего пешехода в городе Ружомберок. Пешеход в результате полученных ранений скончался. Причины происшествия выясняются.
    Украинец насмерть сбил 17-летнего пешехода в Словакии
    Аktuality.sk

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Гражданин Украины на автомобиле в воскресенье насмерть сбил 17-летнего пешехода в городе Ружомберок на севере Словакии, сообщил журналистам представитель полиции Радко Моравчик.

    "Гражданин Украины, 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, сбил 17-летнего пешехода в городе Ружомберок. Пешеход в результате полученных ранений скончался. Причины происшествия выясняются", — сказал Моравчик.

    Аktuality.sk
    Украинец насмерть сбил 17-летнего пешехода в Словакии

    По данным полиции, алкоголя в крови водителя не было.

    Напомним, ранее в польском Вроцлаве пьяный гражданин Украины за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, в результате чего транспортное средство раскололось на две части, и его пассажир погиб на месте.

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