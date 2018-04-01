КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Гражданин Украины на автомобиле в воскресенье насмерть сбил 17-летнего пешехода в городе Ружомберок на севере Словакии, сообщил журналистам представитель полиции Радко Моравчик.

"Гражданин Украины, 36-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, сбил 17-летнего пешехода в городе Ружомберок. Пешеход в результате полученных ранений скончался. Причины происшествия выясняются", — сказал Моравчик.

Аktuality.sk Украинец насмерть сбил 17-летнего пешехода в Словакии

По данным полиции, алкоголя в крови водителя не было.

Напомним, ранее в польском Вроцлаве пьяный гражданин Украины за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и на большой скорости въехал в дерево, в результате чего транспортное средство раскололось на две части, и его пассажир погиб на месте.