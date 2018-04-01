Лондон рискует привлечь преступников после Brexit - СМИ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Великобритании опасается, что организованные преступные группировки могут использовать для проникновения в страну программу упрощенной регистрации граждан ЕС после выхода королевства из Евросоюза, пишет газета Sunday Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение внутриведомственный документ.

Программа регистрации 3,5 миллиона граждан ЕС, проживающих в Великобритании, скорее всего будет "использоваться организованной преступностью в мошеннических схемах или заявителями, злоупотребляющими" упрощенными условиями, отмечается в документе министерства.

Правительство в рамках новой схемы отменит требования предоставлять медицинскую страховку и данные о занятости. "В приоритете будет выдача (регистрации), а не отказ", — сообщает ведомство.

Для проведения программы планируется вдвое увеличить штат сотрудников, проводящих регистрацию граждан ЕС, — с 700 до 1,5 тысячи человек. На данный момент допуск к этой работе получили только 200 сотрудников МВД. В ведомстве заверили, что "все заявители должны будут пройти проверку на предмет криминального прошлого", но признали, что британские власти стремятся сделать процедуру регистрации "как можно более простой и доступной".

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.