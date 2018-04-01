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    Лондон рискует привлечь преступников после Brexit - СМИ

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (549)

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    СМИ предупреждают, что программа регистрации 3,5 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, скорее всего будет "использоваться организованной преступностью в мошеннических схемах или заявителями, злоупотребляющими" упрощенными условиями.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Великобритании опасается, что организованные преступные группировки могут использовать для проникновения в страну программу упрощенной регистрации граждан ЕС после выхода королевства из Евросоюза, пишет газета Sunday Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение внутриведомственный документ.

    Флаг Великобритании
    REUTERS Toby Melville
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    Программа регистрации 3,5 миллиона граждан ЕС, проживающих в Великобритании, скорее всего будет "использоваться организованной преступностью в мошеннических схемах или заявителями, злоупотребляющими" упрощенными условиями, отмечается в документе министерства.

    Правительство в рамках новой схемы отменит требования предоставлять медицинскую страховку и данные о занятости. "В приоритете будет выдача (регистрации), а не отказ", — сообщает ведомство.

    Для проведения программы планируется вдвое увеличить штат сотрудников, проводящих регистрацию граждан ЕС, — с 700 до 1,5 тысячи человек. На данный момент допуск к этой работе получили только 200 сотрудников МВД. В ведомстве заверили, что "все заявители должны будут пройти проверку на предмет криминального прошлого", но признали, что британские власти стремятся сделать процедуру регистрации "как можно более простой и доступной".

    Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Сразу после этого — 30 марта 2019 года — начнется переходный период и продлится до 31 декабря 2020 года.

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