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    Ученые показали, как выглядел предок человека 30 тысяч лет назад

    (обновлено: )336
    Антропологи уверены, что кроманьонец страдал нейрофиброматозом первого типа. У пациентов с таким заболеванием наблюдается повышенный риск развития злокачественных опухолей: нейробластомы, ганглиоглиомы, саркомы, лейкоза, опухоли Вильмса.
    Антропологи показали облик кроманьонца, жившего более 30 тысяч лет назад
    Фото thelancet.com

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Ученые-антропологи воссоздали внешний вид кроманьонца — предка человека, жившего около 30 тысяч лет назад.  Иллюстрированная статья исследователей опубликована в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

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    Изучив череп мужчины, антропологи увидели на его лице много шишек. Ученые уверены, что кроманьонец страдал нейрофиброматозом первого типа (повреждение гена, который несет ответственность за синтез всех важных ферментов в организме человека). У пациентов с таким заболеванием наблюдается повышенный риск развития злокачественных опухолей: нейробластомы, ганглиоглиомы, саркомы, лейкоза, опухоли Вильмса.

    Череп кроманьонца был обнаружен в 1868 году в пещере возле деревни Лес-Эзи на юго-западе Франции. Останки датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине, умершему в возрасте 50 лет. Череп полностью сохранился за исключением зубов.

    На правой лобной кости наблюдалось круглое поражение. При помощи компьютерной томографии удалось установить резорбцию (рассасывание костной ткани), что говорит о невриноме — опухоли.

    На лице кроманьонца показаны многочисленные образования, включая крупную шишку на лбу и небольшие опухоли у рта, носа и глаз.

    Ранее ученые доказали, что дальний предок людей современного типа — австралопитек — был прекрасно приспособлен к хождению на двух ногах более 3,2 млн лет назад, задолго до начала увеличения объема мозга.

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