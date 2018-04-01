Ученые показали, как выглядел предок человека 30 тысяч лет назад

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Ученые-антропологи воссоздали внешний вид кроманьонца — предка человека, жившего около 30 тысяч лет назад. Иллюстрированная статья исследователей опубликована в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

Изучив череп мужчины, антропологи увидели на его лице много шишек. Ученые уверены, что кроманьонец страдал нейрофиброматозом первого типа (повреждение гена, который несет ответственность за синтез всех важных ферментов в организме человека). У пациентов с таким заболеванием наблюдается повышенный риск развития злокачественных опухолей: нейробластомы, ганглиоглиомы, саркомы, лейкоза, опухоли Вильмса.

Череп кроманьонца был обнаружен в 1868 году в пещере возле деревни Лес-Эзи на юго-западе Франции. Останки датируются периодом около 28 тысяч лет до нашей эры и принадлежат взрослому мужчине, умершему в возрасте 50 лет. Череп полностью сохранился за исключением зубов.

На правой лобной кости наблюдалось круглое поражение. При помощи компьютерной томографии удалось установить резорбцию (рассасывание костной ткани), что говорит о невриноме — опухоли.

На лице кроманьонца показаны многочисленные образования, включая крупную шишку на лбу и небольшие опухоли у рта, носа и глаз.

Ранее ученые доказали, что дальний предок людей современного типа — австралопитек — был прекрасно приспособлен к хождению на двух ногах более 3,2 млн лет назад, задолго до начала увеличения объема мозга.