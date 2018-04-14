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Архив рубрики В мире
В горах Швейцарии лавина накрыла туристов, идут поиски
22:39 31.03.2018
147
Инцидент произошел неподалеку от курорта Фишеральп. Спасатели уже направились на поиски пропавших. Согласно первоначальным данным, речь идет о группе туристов-лыжников, состоящей из пяти человек.
Водитель Tesla погиб в ДТП после того, как включил автопилот
21:05 31.03.2018
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Как сообщили в компании Tesla, "за несколько мгновений до столкновения работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум".
Армия Сирии освободила все города и поселения Восточной Гуты
19:00 31.03.2018
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Как сообщается в заявлении командования сирийской армии, был восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска.
Мэй купила свой портрет, где она подписывает документ о Brexit
16:49 31.03.2018
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По данным издания, автором масляного портрета является художник Джеймс Дрейк. Мэй изображена за рабочим столом в своем кабинете на Даунинг-стрит.
Британия объяснила досмотр российского самолета
15:59 31.03.2018
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Как заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас, досмотр был обычной процедурой для британских пограничников - досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности.
Автобус с туристами перевернулся в Польше, более 10 пострадавших
15:45 31.03.2018
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ДТП произошло на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице. После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.
Власти Японии не исключили подготовку КНДР к ядерному испытанию
13:38 31.03.2018
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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что происходит вывоз грунта из тоннеля, где было проведено прошлое ядерное испытание, КНДР старательно ведёт подготовку к следующему испытанию.
Более 6 тыс боевиков вывезены по гумкоридору в Гуте - МО РФ
10:20 31.03.2018
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Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, по организованному гуманитарному коридору было вывезено на 141 автобусе в провинцию Идлиб 6 276 боевиков и членов их семей.
Брата звезды НБА расстреляли на парковке у магазина в США
09:05 31.03.2018
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Сообщается, что неизвестные начали стрелять в сводного брата звезду НБА, когда он шел к своей машине. Раненый 20-летний молодой человек забежал в соседний магазин и рухнул там на пол.
Саудовский наследный принц согласился, что Асад не уйдет
08:44 31.03.2018
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Как отметил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед заявил, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту, но важно, чтобы он хотя бы не стал проводником иранских интересов.
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