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    Британия объяснила досмотр российского самолета

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (159)

    (обновлено: )23002
    Как заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас, досмотр был обычной процедурой для британских пограничников - досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности.
    Самолет авиакомпании Аэрофлот
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 

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    Досмотр самолета РФ производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ. Об этом говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.

    "Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики, или оружие", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

    Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

    Ранее сообщалось, что британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона.

    Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета "Аэрофлота" как "еще одну грубую провокацию британских властей".

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