Британия объяснила досмотр российского самолета

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина.

Досмотр самолета РФ производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ. Об этом говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.

"Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики, или оружие", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Ранее сообщалось, что британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона.

Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета "Аэрофлота" как "еще одну грубую провокацию британских властей".