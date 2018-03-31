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    Автобус с туристами перевернулся в Польше, более 10 пострадавших

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    ДТП произошло на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице. После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.
    Полиция Польши
    wroclaw.onet.pl

    КИЕВ, 31 авт — РИА Новости Украина. Автобус с туристами, ехавшими из турпоездки по Чехии, попал в ДТП на юге Польши, пострадали 11 человек, сообщает польское издание Onet Wroclaw.

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    По данным СМИ, автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу.

    "На автобусе путешествовало 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП”, — сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.

    ДТП произошло на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице.

    После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.

    По данным "Укринформа", в автобусе ехали российские туристы.

    Напомним, Водитель внедорожника BMW Х5 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие возле Дворца спорта в Одессе и попытался скрыться с места аварии.

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