Автобус с туристами перевернулся в Польше, более 10 пострадавших

КИЕВ, 31 авт — РИА Новости Украина. Автобус с туристами, ехавшими из турпоездки по Чехии, попал в ДТП на юге Польши, пострадали 11 человек, сообщает польское издание Onet Wroclaw.

По данным СМИ, автобус столкнулся с легковым автомобилем, двое из пострадавших попали в больницу.

"На автобусе путешествовало 30 человек, двое из которых попали в госпиталь, а остальным оказана помощь на месте ДТП”, — сообщил представитель полиции Нижнесилезского воеводства Лукаш Дутковяк.

ДТП произошло на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице.

После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся.

По данным "Укринформа", в автобусе ехали российские туристы.

Напомним, Водитель внедорожника BMW Х5 спровоцировал дорожно-транспортное происшествие возле Дворца спорта в Одессе и попытался скрыться с места аварии.