Более 6 тыс боевиков вывезены по гумкоридору в Гуте - МО РФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Свыше 6 тысяч боевиков с семьями 30 марта были вывезены по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной гуте в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"По организованному гуманитарному коридору 30 марта было вывезено на 141 автобусе в провинцию Идлиб 6 276 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) продолжается с 24 марта этого года на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.