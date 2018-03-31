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    Более 6 тыс боевиков вывезены по гумкоридору в Гуте - МО РФ

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    Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в восточной Гуте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Свыше 6 тысяч боевиков с семьями 30 марта были вывезены по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб из Арбила в Восточной гуте в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту
    RT на русском
    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту в Сирии

    "По организованному гуманитарному коридору 30 марта было вывезено на 141 автобусе в провинцию Идлиб 6 276 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута) продолжается с 24 марта этого года на основе достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки.

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии.

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