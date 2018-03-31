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    В мире

    Брата звезды НБА расстреляли на парковке у магазина в США

    (обновлено: )183
    Сообщается, что неизвестные начали стрелять в сводного брата звезду НБА, когда он шел к своей машине. Раненый 20-летний молодой человек забежал в соседний магазин и рухнул там на пол.
    Полицейские США. Архивное фото
    cbsnews.com

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Сводный брат баскетболиста "Портленда" Дамиана Лилларда получил несколько огнестрельных ранений на парковке возле торгового центра в Портленде, молодой человек жив, сообщает San Jose Mercury News.

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    Скриншот CNN
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    Как сообщил полиции сам пострадавший Джарелл Лиллард, неизвестные начали стрелять в него, когда он шел к своей машине. Раненый 20-летний молодой человек забежал в соседний магазин и рухнул там на пол. Позже его обнаружили прибывшие полицейские.

    Полиция разыскивает двух подозреваемых. Стрельба случилась в районе девяти вечера в четверг. Несколько пуль попало в припаркованные машины, при этом ранения получил только Джарелл Лиллард.

    Дамиан Лиллард – 27-летний защитник "Портленда", выступающий за клуб с 2012 года. В 2013-м он был признан новичком года в НБА. Трижды становился участником Матча всех звезд НБА. Всего в карьере в НБА он принял участие в 463 матчах, в среднем набирая 23,1 очка, делая 6,2 передачи и 4,1 подбора за игру.

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