наверх
31.03.201807:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп заморозил $200 млн, предназначенных для восстановления Сирии – СМИ

    (обновлено: )27
    По информации американских СМИ, Дональд Трамп сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие о ситуации в Сирии заботятся".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп приостановил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники США.

    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту
    RT на русском
    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту в Сирии

    В четверг Трамп, выступая в Огайо, в очередной раз сказал, что США уйдут из Сирии "очень скоро" и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии — ред.) заботятся". Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что не располагает информацией о планах Трампа по "выходу из Сирии".

    По данным источников, Белый дом дал распоряжение госдепартаменту приостановить выделение данных средств.

    Источники сообщили, что это решение было принято после того как президент США прочитал газетное сообщение, в котором сообщалось, что США недавно взяли на себя обязательство по выплате дополнительных 200 миллионов, чтобы поддержать усилия по восстановлению Сирии.

    Согласно данным издания, слагающий свои полномочия госсекретарь Рекс Тиллерсон торжественно пообещал выплатить данную сумму во время заседания коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ, которое прошло в феврале в Кувейте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги США и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Митинг у администрации Кемерово. Архивное фото
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд