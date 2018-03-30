Новый опасный вирус в смартфонах "майнит" криптовалюту

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КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Пользователей атакует новый вирус HiddenMiner, который выводит смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют, сообщили исследователи компании​ Trend Micro.

HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.

Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.

Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.

При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.

Единственный способ избавиться от вируса — перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.

Ранее сообщалось, что биткоин в пятницу, 30 марта, продолжает дешеветь после падения в среднем на 10% накануне, капитализация рынка продолжает снижаться.