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    Новый опасный вирус в смартфонах "майнит" криптовалюту

    (обновлено: )112
    Единственный способ избавиться от вируса - перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Пользователей атакует новый вирус HiddenMiner, который выводит смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют, сообщили исследователи компании​ Trend Micro.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.

    Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.

    Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.

    При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.

    Единственный способ избавиться от вируса — перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.

    Ранее сообщалось, что биткоин в пятницу, 30 марта, продолжает дешеветь после падения в среднем на 10% накануне, капитализация рынка продолжает снижаться.

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