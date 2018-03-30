Новый опасный вирус в смартфонах "майнит" криптовалюту

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Пользователей атакует новый вирус HiddenMiner, который выводит смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют, сообщили исследователи компании Trend Micro.
HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.
Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.
Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.
При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.
Единственный способ избавиться от вируса — перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.
Ранее сообщалось, что биткоин в пятницу, 30 марта, продолжает дешеветь после падения в среднем на 10% накануне, капитализация рынка продолжает снижаться.