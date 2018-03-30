В Британии выявили штамм "супергонореи", который не лечится антибиотиками

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Великобритании медики зарегистрировали первый случай гонореи, резистентной даже к комплексной терапии, пишет Spiegel.

Мужчина обратился к врачу в Великобритании с жалобой на симптомы, характерные для гонореи. После выставления диагноза ему прописали стандартные для таких случаев антибиотики: азитромицин и цефтриаксон.

Но они не помогли, и теперь пациента лечат инъекциями антибиотика эртапенема, который гораздо сильнее и мощнее предыдущих. Обычно гонорею вылечивают очень быстро, но пациент будет сдавать анализы в следующем месяце, так как врачи опасаются, что и новое средство не поможет.

Все предыдущие устойчивые штаммы гонореи не реагировали на азитромицин, но при комплексной терапии поддавались излечению. Здесь же случай другой: с болезнью не справился даже коктейль из антибиотиков.

Управление здравоохранения Англии обнародовало доклад, в котором говорится, что пациент с резистентным штаммом имел половой контакт как минимум с одной женщиной на территории Великобритании, но заразился, похоже, во время поездки в Юго-Восточную Азию.

Сейчас власти отслеживают путь мужчины, пытаясь найти его партнерш и не дать болезни распространиться.

Ранее сообщалось, что опухоли головного мозга являются самой частой причиной смерти детей в развитых странах, в мире у каждого пятого ребенка, заболевшего раком, обнаруживается именно опухоль головного мозга.