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    В Британии выявили штамм "супергонореи", который не лечится антибиотиками

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    Мужчина обратился к врачу в Великобритании с жалобой на симптомы, характерные для гонореи. После выставления диагноза ему прописали стандартные для таких случаев антибиотики: азитромицин и цефтриаксон.
    Лаборатория
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Великобритании медики зарегистрировали первый случай гонореи, резистентной даже к комплексной терапии, пишет Spiegel.

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    Мужчина обратился к врачу в Великобритании с жалобой на симптомы, характерные для гонореи. После выставления диагноза ему прописали стандартные для таких случаев антибиотики: азитромицин и цефтриаксон.

    Но они не помогли, и теперь пациента лечат инъекциями антибиотика эртапенема, который гораздо сильнее и мощнее предыдущих. Обычно гонорею вылечивают очень быстро, но пациент будет сдавать анализы в следующем месяце, так как врачи опасаются, что и новое средство не поможет.

    Все предыдущие устойчивые штаммы гонореи не реагировали на азитромицин, но при комплексной терапии поддавались излечению. Здесь же случай другой: с болезнью не справился даже коктейль из антибиотиков.

    Управление здравоохранения Англии обнародовало доклад, в котором говорится, что пациент с резистентным штаммом имел половой контакт как минимум с одной женщиной на территории Великобритании, но заразился, похоже, во время поездки в Юго-Восточную Азию.

    Сейчас власти отслеживают путь мужчины, пытаясь найти его партнерш и не дать болезни распространиться.

    Ранее сообщалось, что опухоли головного мозга являются самой частой причиной смерти детей в развитых странах, в мире у каждого пятого ребенка, заболевшего раком, обнаруживается именно опухоль головного мозга.

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